Gelandet im Tierheim Memmingen - weil sie ihren Besitzern lästig waren, weil sie gequält oder misshandelt wurden oder weil sie aus irgendwelchen Gründen überflüssig wurden. all-in.de versucht zu helfen. Indem wir die Tiere zeigen und beschreiben, möchten wir gerne neugierig machen. Wir möchten aber auch Tierheime im Allgäu dabei unterstützen, neue Besitzer für die Tiere zu finden. Das Engagement dieser Zufluchtsorte für Tiere ist herausragend. Je mehr Tiere sie vermitteln können, desto mehr Zeit und Liebe bleibt für die Betreuung der anderen Tiere.

Hase Horst Auch in Memmingen stehen einige Tiere zur Vermittlung.

Foto: Tierheim Memmingen

hochgeladen von Benjamin Liss

Hase Horst ist ein männliches Zwergkaninchen und am 22.08.2022 geboren. Er ist kastriert, ruhig und nur an erfahrene Kaninchenhalter abzugeben. Er ist auch nur zur Einzelhaltung geeignet und lebt seit seiner Geburt im Tierheim.

Hahn Leshardo

Leshardo ist ein italienischer Hahn und wurde am 13.05.2021 geboren. Er sucht sich gerne seine eigenen Hühnerschar.

Hund Kimba ist ein kastrierter, Holländischer Schäferhund-Mix und am 01.07.2015 geboren. Seit Juli 2021 befindet sich der Rüde im Tierheim Memmingen. Kimba ist zwar lauffreudig und verschmust, aber verträgt sich nicht mit anderen Haustieren und ist auch nicht für Kinder geeignet.

Hündin Melli



Die kastrierte Hündin Melli ist ein Shar Pei Mix und wurde am 01.02.2017 geboren. Sie befindet sich seit Mai 2021 im Tierheim. Sie besitzt eine gute Grunderziehung, braucht aber jeden Tag Training. Die Hündin verträgt sich mit unterwürfigen Rüden, sonst aber mit keinen anderen Haustieren. Die Hündin Melli ist sehr verschmust und verspielt, aber nur für Leute mit Hundeerfahrung geeignet.

Katze Alba

Die Katze Alba wurde am 22.07.2021 geboren. Sie ist etwas schüchtern und leidet an einem chronischen Katzenschnupfen. Sie kann gern als Zweitkatze bei einer anderen chronisch kranken Katze gehalten werden.

Tier gefunden? Bitte erst nachdenken!

Bitte beachten Sie, dass es eine große Verantwortung bedeutet, ein Tier bei sich aufzunehmen. Prüfen Sie erst, ob Sie die Voraussetzungen mitbringen für eine artgerechte Betreuung zu sorgen (Auslauf, Futter etc.). Wenn Sie an einem der Tiere in unserer Galerie Interesse haben, wenden Sie sich bitte direkt an:

Tierschutzverein Memmingen e.V.

Am Vogelsbrunnen 15

87700 Memmingen

Tel: 08331-81076

Email: info@tierheim-memmingen.de