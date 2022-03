Im Klinikum Memmingen ist in den letzten 24 Stunden erneut ein Corona-Patient gestorben. Das hat das Klinikum im Rahmen einer regelmäßigen Presseinformation mitgeteilt. Angabe zum Geschlecht, Alter und Wohnort der Person machte das Krankenhaus nicht.

Sieben Intensivpatienten



Derzeit werden am Klinikum Memmingen 46 Personen wegen einer Corona-Infektion behandelt. Davon befinden 39 Menschen auf einer Normalstation. Sieben volljährige Patienten benötigen eine intensivmedizinische Behandlung. Unter den Corona-Patienten am Klinikum Memmingen sind auch zwei Kinder, so das Klinikum Memmingen weiter.

