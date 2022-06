In Memmingen soll die Feneberg-Filiale am Machnigplatz geschlossen werden. Oberbürgermeister Manfred Schilder bedauert das sehr und hat sich mit einem offenen Brief an die Brüder Feneberg gewandt.

OB Schilder schreibt offenen Brief

Das Zentrum aufzuwerten und langfristig zu sichern, sei ein wesentlicher Baustein des Projekts Soziale Stadt West gewesen. So wurde der Machnigplatz in diesem Zuge mit erheblichen öffentlichen Mitteln zum zentralem multifunktionalen Quartiersplatz umgebaut. Eine Schließung der Filiale würde die wohnortnahe Lebensmittelversorgung und die Attraktivität des Quartiersplatzes erheblich verschlechtern.

Weiter bat Schilder die Brüder Feneberg intensiv zu prüfen, unter welchen Bedingungen ein Weiterbetrieb der Filiale möglich wäre. Für die Stadt Memmingen und die im Westen lebende Bevölkerung wäre dies von enormer Bedeutung. Den gesamten offenen Brief lesen Sie hier: