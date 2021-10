Wegen der stark steigenden Coronazahlen in der Region muss das Klinikum Memmingen die Besucherregeln wieder verschärfen. Wie das Klinikum am Mittwochvormittag mitteilte, sind Besuche von Patienten nur noch in wenigen Ausnahmefällen möglich.

Ab Samstag, 30. Oktober 2021 sind Besuche nur noch in folgenden Ausnahmefällen erlaubt:

Besuche von Patienten am Ende ihres Lebens

Begleitung von Geburten

Ein Elternteil bei minderjährigen Patienten

Begleitung von Patienten mit Einschränkungen in der Kommunikation (Demenz-Patienten, Patienten mit psychischen Erkrankungen)

Zudem müssen alle Besucher weiterhin getestet, genesen oder geimpft sein. Wie lange die verschärften Regelungen gelten hänge von der Entwicklung der Fallzahlen ab, so die Klinikleitung.



Behandlungen werden verschoben

Aufgrund der aktuellen Entwicklung muss die Klinik auch geplante Behandlungen verschieben, sofern dies aus medizinischer Sicht vertretbar ist. Die Fortsetzung eines weitestgehenden Normalbetriebs sei mit der derzeitigen Coronasituation nicht vereinbar, so die Klinikleitung weiter.

Zahl der Patienten deutlich gestiegen



Derzeit verzeichnet das Klinikum Memmingen steigende Corona-Aufnahmen. Allein in den vergangenen drei Tagen wurden elf neue Corona-Patienten. In den vorherigen Wochen lag diese Zahl im Schnitt bei zwei bis drei Patienten, so die Klinik weiter. Zudem habe sich die Lage auch in den umliegenden Krankenhäusern verschärft.

Aktuell behandelt das Klinikum Memmingen 29 Corona-Patienten. Von diesen befinden sich sieben Personen in intensivmedizinischer Behandlung. Bei allen Patienten handelt es sich ausnahmslos um Erwachsene.