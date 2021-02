Am Montag dürfen in Bayern wieder alle Jahrgangsstufen der Grund- und Förderschule in den Präsenz- bzw. Wechselunterricht. Das Gleiche gilt auch für die Abschlussklassen der Real- und Mittelschule. Voraussetzung ist das die Inzidenz in den jeweiligen Landkreisen bzw. kreisfreien Städten unter 100 liegt. Das ist momentan im gesamtem Allgäu der Fall.

Die Stadt Memmingen passt daher den Fahrplan des ÖPNVs an. Nach Angaben der Stadt verkehren neben den Regionalbuslinien auch folgende Stadtverkehrslinien ab Montag wieder nach dem Regelfahrplan:

Linie 3 (ZOB-Amendingen-Eisenburg-Trunkelsberg)

Linie 4 (ZOB-Neubruch)

Linie 5 (ZOB-Dickenreishausen- bei Bedarf Buxach/Hart)

Folgende Linien werden weiterhin nach dem bereits gültigen Sonderfahrplan "Corona" verkehren:

Linie 1 (Berliner Freiheit-ZOB-Waldfriedhof-Kalkerfeld)

Linie 2 (Hühnerberg-ZOB-Memmingerberg)

Alle weiteren Informationen und Fahrpläne gibt es unter der neu gestaltenden Homepage des Verkehrsverbundes Mittelschwaben unter www.vvm-online.de bzw. unter www.memmingen.de/oepnv.

