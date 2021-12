Am Dienstag gegen 12:30 Uhr gab es an einer Leitung an der Ecke Augsburger Straße, Tiroler Ring in Memmingen einen Wasserrohrbruch. Laut Peter Domaschke, Geschäftsführer der Memminger Stadtwerke, führte die Leitung direkt zum Hochbehälter. "Durch den Rohrbruch gab es für etwa 30 Minuten einen Druckabfall in den Leitungen", so Domaschke. Deshalb hatten Teile der Stadt für kurze Zeit kein Wasser. Der Schaden wird laut der Stadt Memmingen derzeit behoben. Die Arbeiten sind schon nahezu abgeschlossen. (Stand: Mittwoch, 16:50 Uhr)