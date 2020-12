Das Landestheater Schwaben unter der Leitung von Kathrin Mädler wurde 2020 von der Deutschen Bühne zum Sieger der Kategorie „Theater abseits der Zentren“ gekürt.

Im Jahr zuvor wurde das LTS mit dem Theaterpreis des Bundes ausgezeichnet und Kathrin Mädler mit ihrer Inszenierung „Margarete Maultasch“ für den Deutschen Theaterpreis „Der Faust“ nominiert.

Wir wollen wissen: Wie funktioniert das?

Wie schafft es ein Landestheater im Allgäu innerhalb der Theaterszene „en vogue“ zu sein und gleichzeitig die Kommunikation mit den Bürger*innen vor Ort in Memmingen und dem Allgäu zu vertiefen.

Für viele Theatermacher stellt dies einen Widerspruch da. Heißt es doch viel zu oft, die „Provinz“ müsse „gefälligeres“ Theater machen als die Metropole.

Worin liegt die besondere Aufgabe eines Landestheaters?

Auch - oder gerade während und nach Corona?

Und was kann Theater – im Allgäu?

In unserem dritten Online-Gespräch der Reihe „Kultur – In Zeiten von Corona“ sprechen Regina Leenders, Vorsitzende der Jusos Memmingen-Unterallgäu und Schauspielerin am Landestheater Schwaben, und Kathrin Mädler, Intendantin des Landestheater Schwaben und Vorsitzende der Intendant*innengruppe des Deutschen Bühnenvereins, über die Aufgaben und Möglichkeiten von Theater im Allgäu, speziell des Landestheaters.

Anmeldungen bitte bis 20.12.2020 an Regina.Vogel90@gmail.com .