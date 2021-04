Der Inzidenzwert in Memmingen lag am Freitag bei 281,2. Für die Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen in Memmingen gelten laut Stadt von Montag, den 19. April, bis Sonntag, den 25. April, deshalb folgende Regelungen:

Kinderbetreuungseinrichtungen dürfen nur eine Notbetreuung anbieten.

Kein Präsenzunterricht an schulischen Einrichtungen.

Ausnahmen sind Abschlussklassen und Jahrgangsstufe vier an Grundschulen und elf an Gymnasien und Fachoberschulen.

Die Teilnahme am Präsenzunterricht und an Präsenzphasen des Wechselunterrichts und an der Notbetreuung und Mittagsbetreuung ist Schülerinnen und Schülern nur erlaubt, wenn sie sich zwei Mal wöchentlich einem Corona-Test unterziehen.

Coronavirus im Unterallgäu: die aktuelle Lage