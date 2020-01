Alle vier Jahre veranstaltet der Memminger Fischertagsverein eine historische Woche, in der an den Aufenthalt des Feldherrn Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein in Memmingen im Jahr 1630 erinnert wird. Große Umzüge, Lager- und Reiterspiele sowie eine Theateraufführung auf dem Marktplatz prägen in dieser Woche das Memminger Stadtbild. Die Wallenstein-Spiele finden vom 19. bis 26. Juli 2020 statt.

Wie die Allgäuer Zeitung (AZ ) berichtet, ist nun auch das Geheimnis gelüftet worden, wer bei den Spielen die Rolle des Generals Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein übernehmen darf: Robert Junger. Der 49-jährige Familienvater aus Memmingen hat bereits erste schauspielerische Erfahrungen beim Fischertagstheater gesammelt. Wie er gegenüber der AZ sagt, wird er für seine neue Rolle auch Literatur haranziehen, "um möglichst gut mit der Figur des Wallenstein zu verschmelzen."

Robert Junger wird die Rolle des Feldherrn Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein übernehmen.

Foto: Volker Geyer

hochgeladen von Camilla Schulz