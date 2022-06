Nachdem in den vergangenen zwei Jahren die Wallenstein-Festspiele wegen Corona abgesagt werden mussten, finden sie in diesem Jahr in Memmingen wieder statt. Vom 24. bis 31. Juli wird wieder der Besuch des Feldherrn Wallenstein gefeiert. In unserer kurzen Übersicht informieren wir Sie darüber, was in diesem Jahr geboten wird.

Termine und Veranstaltungen

Umzüge: Am Sonntag, den 24. Juli beginnen die Festspiele mit dem Einzug Wallensteins. Von 13:30 Uhr bis 17:00 werden über 4.500 Mitwirkende mit 300 Pferden und 40 Wagen durch die Stadt ziehen. Am Sonntag, den 31. Juli findet dann um dieselbe Uhrzeit der Auszug statt.

Historischer Markt: Am Martin-Luther-Platz und vor der Stadthalle gibt es die ganze Festwoche über einen historischen Markt. Am Donnerstag wird er auch auf dem Frauenkirchplatz aufgebaut. Am Sonntag (24. Juli), Samstag (30. Juli) und am Sonntag (31. Juli) wird der Markt ab 10:00 Uhr eröffnet, an den restlichen Tagen ist Eröffnung um 16:00 Uhr.

Eintrittspreise

Für die Umzüge werden sowohl Tribünen- als auch Stehplätze verkauft. Für Erwachsene gibt es für 10 Euro Stehplätze, für Kinder bis 14 Jahren ist der Stehplatz kostenlos. Wer auf die Zuschauertribüne will muss als Erwachsener 25 Euro hinlegen. Für Kinder bis 14 Jahren werden 9 Euro fällig. Abgesehen vom Markt ist der Eintritt für andere Veranstaltungen für Erwachsene durchgehend 25 Euro, für Kinder 9 Euro.

