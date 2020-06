Die Waldfriedhofstraße in Memmingen muss demnächst "im Bereich des Anwesens Hausnummer 1" für mehrere Tage komplett gesperrt werden. Das teilt die Stadt Memmingen mit. Demnach finden die Arbeiten an einer Gasleitung zwischen dem 15. und 26. Juni an fünf bis sieben Tagen statt.

Der ÖPNV wird in dieser Zeit umgeleitet. Allerdings werden die Haltestellen "Waldfriedhof" und "Brucknerstraße" während der Sperrung nicht angefahren. Wer zum Waldfriedhof möchte, muss laut Pressemitteilung an der Haltestelle Waldfriedhof Süd aussteigen. Die Fahrgäste von der Brucknerstraße müssen an der Ersatzhaltestelle Beethovenstraße einsteigen.