Seit wenigen Tagen stehen sechs Container an der Eissporthalle am Hühnerberg. Bürgermeisterin Margaretha Böckh und Andrea Fischer, Leiterin Hallen und Veranstaltungsstätten, besichtigten die mobilen Kabinen, die in der kommenden Wintersaison knapp 100 m² zusätzlichen Raum zum Umkleiden und Duschen für die Vereine bieten sollen. "Mit den sechs Containern haben wir das zusätzliche Platzangebot, das bereits im vergangenen Jahr außerhalb der Halle geschaffen worden war, heuer um ein Vielfaches erhöht. Ich hoffe, dass damit der Wechsel der aufeinanderfolgenden Abteilungen leichter gelingt", betont Bürgermeisterin Margareta Böckh bei dem Ortstermin. "Mit dem erweiterten Platzangebot gehen wir auf Nummer sicher, da die konkreten neuen Corona bedingten Regelungen im Rahmenkonzept Sport aktuell noch nicht bekannt sind", ergänzt Andrea Fischer.

Am 10. September soll der Trainings- und Spielbetrieb in der Eissporthalle wieder starten. Damit die verschiedenen Abteilungen und Teams auch beim Umkleiden Abstandsregeln einhalten können, wurden in dieser Woche in sechs Containern zusätzliche Kabinen und Duschmöglichkeiten geschaffen. In einem Container sind fünf Duschen, vier Waschbecken und eine Toilette installiert. Die weitern Container bieten Platz für die Trainierenden und deren Ausrüstung. Während der vergangenen Saison war bereits ein Container als zusätzliche Umkleide aufgestellt worden. Um die Abläufe heuer zu optimieren, wurde das Platzangebot durch die Container deutlich erweitert.