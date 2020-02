Vor dem letzten Wochenende der Aktion "Vesperkirche" in Memmingen haben die Verantwortlichen eine positive Zwischenbilanz gezogen. Wie die Memminger Zeitung am Freitag berichtet, sind die Organisatoren ursprünglich von rund 300 Mahlzeiten am Tag ausgegangen - tatsächlich liege die Zahl der ausgegebenen Essen fast doppelt so hoch. Das gelte auch für die Zahl der ausgegebenen Vesperpakete.

Finanziert wird die "Vesperkirche" ausschließlich durch Geld- und Sachspenden. Zum jetzigen Zeitpunkt rechnen die Verantwortlichen mit einem finanziellen Defizit von rund 15.000 Euro, so die Zeitung. Ob die Aktion in Zukunft nochmals wiederholt wird, soll am Ende des Projekts entschieden werden.

Im Rahmen der "Vesperkirche" werden täglich in der Memminger Christuskirche warme Mahlzeiten angeboten. Ziel ist es, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft und Konfession zusammenkommen und Gemeinschaft genießen.