"Es ist schon beeindruckend, wie erfolgreich sich der Allgäu Airport Memmingen seit Aufnahme des Passagierflugbetriebes im Jahr 2007 entwickelt hat", sagte Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer bei der Eröffnung der neuen Gepäckhalle des Flughafens Memmingen. Genau drei Jahre nachdem Ministerpräsident Markus Söder am 5. Oktober 2018 den ersten Spatenstich für das neue Terminal vornahm, eröffnete Schreyer die Halle am Dienstag.

2.000 Passagiere pro Stunde

Obwohl die Corona-Pandemie laut einer Pressemitteilung des Allgäu Airports auch am Flughafen Memmingen deutliche Spuren hinterlassen hat, stehen die Zeichen hier langfristig weiter auf Wachstum. "Gerade die Sommerferien haben uns gezeigt", so erläuterte Airport-Geschäftsführer Ralf Schmid, "dass der Wunsch nach Reisen und Begegnung weiter ungebrochen ist". Auch deshalb sei es notwendig gewesen, den Flughafen an die steigenden Passagierzahlen anzupassen. Die neue Gepäckhalle beläuft sich auf eine Fläche von rund 2.300 Quadratmetern. Pro Stunde können dort 2.000 Passagiere die Gepäckkontrolle und -ausgabe durchlaufen.

Rund drei Millionen Euro in die Gepäckhalle investiert

Der Neubau der Halle, die Gepäckförderanlagen und die notwendige Kontrolltechnik hat den Flughafen etwa drei Millionen Euro gekostet. Der Freistaat Bayern hat die Investition mit 70 Prozent gefördert. Schon jetzt ist die Halle mit Ankunftsbereich der Pressemitteilung zufolge für weiteres Wachstum gerüstet. Auf einer bereits vorbereiteten zweiten Etage können nämlich weitere Verkehrsflächen für Passagiere geschaffen werden.