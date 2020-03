Das Coronavirus: Die Bayerische Staatsregierung hat alle Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten geschlossen. Ein großes Problem in vielen Familien: Die Kinderbetreuung. Wer kümmert sich um die Kleinen, wenn die KiTa zu ist? Von der Betreuung durch die eigenen Großeltern wird abgeraten. Zu groß ist die Gefahr für Senioren, bei einer Infektion mit dem Coronavirus ernsthaft, vielleicht sogar tödlich krank zu werden.

Nach und nach finden sich Lösungen, zum Beispiel in Memmingen. Die Stadt richtet laut Memminger Zeitung in jeder Kindertageseinrichtung eine Notgruppe ein. Erzieher und Erzieherinnen kümmern sich um Kinder von Familien, die Schwierigkeiten haben, die Betreuung in Eigenregie zu stemmen, vor allem Alleinerziehende und Eltern in Berufen, die der sogenannten "kritischen Infrastruktur" angehören (beispielsweise Polizisten, Ärzte und Rettungskräfte). Allerdings können diese KiTa-Notgruppen nur Kinder besuchen, die keine Corona-Symptome zeigen, keinen Kontakt mit infizierten Personen hatten und nicht in einem Risikogebiet waren.

Fünf Wochen lang sollen sämtliche Einrichtungen geschlossen sein, braucht es den "Plan B" wie in Memmingen. Nach den Osterferien geht es dann normal weiter, hoffen zumindest alle Beteiligten.

Coronavirus im Unterallgäu: die aktuelle Lage