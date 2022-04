Christoph Maier, seit 2018 Landtagsabgeordneter der AfD für den Stimmkreis Memmingen, strebt sein nächstes politisches Amt an: Er will Landrat des Landkreises Dillingen a.d. Donau werden. Das hat die AfD bereits im Februar mitgeteilt. Am 15. Mai findet die Wahl statt. Es geht um die Nachfolge des amtierenden langjährigen Landrats Leo Schrell (Freie Wähler), der nicht mehr zur Wahl antritt.

Maier - ein "Flügel"-Mann

Christoph Maier ist 37 Jahre alt, Rechtsanwalt und durchaus umstritten. Er wird allgemein dem völkischen "Flügel" der AfD um Björn Höcke zugeordnet, der zwar offiziell nicht existiert, aber dennoch afd-intern eine große Rolle bei der Positionierung der Partei spielt. Unter anderem war es seine Niederlage im Machtkampf innerhalb der AfD gegen den rechten "Flügel", die Jörg Meuthen Anfang des Jahres zum Austritt aus der Partei bewegt hat. Bereits im März 2020 hat das Bundesamt für Verfassungsschutz den "Flügel" als "gesichert rechtsextremistische Bestrebung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung" eingestuft. Seitdem werden seine Vertreter nachrichtendienstlich beobachtet.

Erste Strophe des Deutschlandliedes: im Grunde "nicht verwerflich"

2019 hatte Maier eine Veranstaltung des "Flügels" im oberbayerischen Greding besucht. Bei dieser Veranstaltung sang man unter anderem die erste Strophe des Deutschlandliedes, die zwar nicht verboten ist, aber allgemein wegen ihres Inhaltes verpönt ist ("Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt"). Maier sang mit. In einem Interview bei der Augsburger Allgemeinen hat er das im Anschluss gerechtfertigt: Sein Verhalten sei "politisch unklug", aber im Grunde "nicht verwerflich" gewesen.

Positionierung als Corona-Maßnahmen- und Impf-Gegner

In der Corona-Krise hat sich Maier als Sprachrohr der Maßnahmen-Gegner positioniert. In einem Blogeintrag auf seiner Webseite und auf der von ihm betriebenen journalistisch anmutenden Seite "Allgäu/Schwaben Direkt" finden sich beispielsweise relativ ausführlich Beiträge mit Rechtshilfe für "Spaziergänger" mit Paragraphen-Übersicht zum Versammlungsrecht, mit Interpretationen von Allgemeinverfügungen und Tipps, wie man sich Behörden gegenüber verhalten soll. In seinem Telegram-Kanal nennt Maier das "juristische Klarstellung".

Für größeres Aufsehen hatte zuletzt gesorgt, dass Maier im Oktober 2021 in einer Sendung von allgäu.tv den Rücktritt der Intendantin des Landestheaters Schwaben Kathrin Mädler gefordert hat, weil diese "einseitig radikalfeministische, familienfeindliche und multikulturelle Ideen" propagiere. Sprich: Mädler ist ihm zu linkslastig.

Christoph Maier: Seine bisherigen Kandidaturen