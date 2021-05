Der Landkreis Unterallgäu und die Stadt Memmingen organisieren mit ihren Impfzentren kurzfristig eine große Impfaktion mit dem vom Freistaat zugewiesenen Sonderkontingent des Impfstoffs von Johnson & Johnson. Dieses wird von Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. Mai, in den beiden Impfzentren in Bad Wörishofen und Memmingen verimpft. Eine Priorisierung nach Alter oder Vorerkrankungen gibt es nicht. Der Impfstoff ist ab 18 Jahren freigegeben. Eine Anmeldung ist jedoch zwingend erforderlich. Diese ist online ab Mittwoch, 19. Mai, 10 Uhr möglich.

Wer sich impfen lassen möchte, muss Folgendes beachten:

Eine wichtige Voraussetzung ist, dass man im bayerischen Impfportal BayIMCO registriert ist. Die Registrierung ist hier möglich.

Eine automatische Einladung über BayIMCO ist technisch nicht möglich. Wer jetzt im Rahmen der Sonder-Impfaktion mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft werden möchte, muss sich deshalb zusätzlich ab Mittwoch, 19. Mai, beim zuständigen Impfzentrum Bad Wörishofen oder Memmingen anmelden.

Welches Impfzentrum die richtige Anlaufstelle ist, erfährt man bei der Registrierung im bayerischen Impfportal oder auch über die Karte, die auf der Anmeldeseite hinterlegt ist.

War die Anmeldung erfolgreich, so erhält man rechtzeitig vor der Impfung eine E-Mail des zuständigen Impfzentrums. Darin werden auch alle benötigten Unterlagen aufgeführt. Die E-Mail muss zur Impfung mitgebracht werden.

Geimpft wird laut den beiden ärztlichen Koordinatoren Dr. Max Kaplan und Dr. Jan Henrik Sperling an allen drei Tagen in drei Schichten - von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Der Landkreis Unterallgäu und die Stadt Memmingen erhalten jeweils rund 1.600 zusätzliche Impfdosen vom Freistaat Bayern. Dabei handelt es sich um den Impfstoff von Johnson & Johnson. Für dieses Sonderkontingent von Johnson & Johnson wurde die Priorisierung laut den ärztlichen Koordinatoren ausgesetzt. Wie bei AstraZeneca ist der Vektorimpfstoff für die Personengruppe über 60 Jahre zugelassen. Aber auch jüngere Menschen ab 18 Jahren dürfen sich auf Wunsch und nach ärztlicher Aufklärung impfen lassen. Die ärztlichen Koordinatoren rufen nun die Bevölkerung dazu auf, das Angebot wahrzunehmen: "Der große Vorteil am Vektorimpfstoff von Johnson & Johnson ist, dass eine einmalige Impfung für den Impfschutz reicht."

"Unser Ziel ist es, das Sonderkontingent möglichst schnell anbieten zu können. Leider ist es bislang noch nicht möglich, zu einer solchen Sonder-Impfaktion automatisiert über das bayerische Impfportal einzuladen", sagt Landrat Alex Eder. "Um lange Wartezeiten vor den Impfzentren möglichst zu vermeiden, haben wir kurzfristig eine eigene Online-Anmeldemöglichkeit geschaffen. Sollte es dennoch zu Wartezeiten bei der Anmeldung oder vor der Impfung kommen, bitten wir um Verständnis. Die Sonder-Impfaktion erfordert einen gewaltigen zusätzlichen Kraftakt für unsere Impfzentren und die Verwaltung." "Wir freuen uns, wenn die Bürgerinnen und Bürger diese Chance zur Impfung nutzen und danken allen, die diese Sonder-Impfaktion ermöglichen", betont Oberbürgermeister Manfred Schilder.

Die Anmeldung zur Sonder-Impfaktion ist ab Mittwoch, 19. Mai, 10 Uhr, hier möglich.

