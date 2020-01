Ein unangenehmer Geruch macht sich im Memminger Stadtgebiet breit. Der Geruch stammt von tierischen Rohstoffen aus dem Gelita-Werk. Ein Maschinenschaden an einem Trockner hat dazu geführt, dass nicht alle Nebenprodukte getrocknet werden konnten, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die Verladung dieses feuchten Materials zum Transport in einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb habe in den vergangenen Tagen zu den Geruchsbelastungen im Stadtgebiet Memmingen.

Laut Gelita ist die Entsorgung des Materials am Donnerstag abgeschlossen. Danach soll die Geruchsbelästigung deutlich zurückgehen.

In der Pressemitteilung bedauert das Unternehmen die Unannehmlichkeiten und "bittet alle Betroffenen um Verständnis für diese Ausnahmesituation".

Die im Familienbesitz befindliche Firma Gelita mit Sitz in Eberbach (Odenwald) gewinnt im Werk Memmingen das Vorprodukt Ossein aus Frischknochen. Daraus wird Gelatine für Pharmaanwendungen hergestellt und Kollagenpeptide für Gesundheitsanwendungen gewonnen.