Nach Lindau, Kempten und Marktoberdorf bewirbt sich jetzt auch die Stadt Memmingen für das Projekt "Tübinger Modell". Städte und Gemeinden in ganz Deutschland reichen ihre Hygienekonzepte ein, um für ihre Stadt wie in Tübingen teilweise Lockerungen und Öffnungen im Rahmen der Corona-Pandemie zu erreichen. Sowohl Kanzlerin Merkel als auch Bayerns Ministerpräsident haben solche Projekte in einzelnen Städten in Aussicht gestellt.

Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder hat sich dazu im Namen der Stadt Memmingen mit einem Brief beim Bayerischen Gesundheitsministerium (Link auf PDF) beworben. "Wir haben genau die richtige Größe und Lage um hier optimal die Ergebnisse möglicher Teststrategien und Schutzmaßnahmen zeitnah zu erforschen", ist sich Schilder sicher. Als Grenzregion zu Baden-Württemberg könne die Zusammenarbeit mit dem Nachbarbundesland erkundet werden. Die gewachsenen Strukturen bei der Zusammenarbeit der Hilfsorganisationen seien optimal und mit dem Landestheater Schwaben gebe es hier eine Kultureinrichtung, die ebenfalls für eine Erforschung der Wirksamkeit des Zusammenspiels von Hygieneregeln und Teststrategien einsetze, so Schilder weiter.

Das sind die Argumente im Brief an Gesundheitsminister Klaus Holetschek

"Auf der einen Seite hat Memmingen viele Attribute einer größeren Stadt wie die Verkehrsinfrastruktur mit dem Allgäu-Airport, der Lage am Autobahnkreuz der A7 und A96 und dem Bahnknotenpunkt, eine leistungsfähigen Industrie mit zahlreichen Beschäftigten im Bereich des produzierenden Gewerbes und die Stadt ist ein zentraler Schulstandort. Andererseits sind in Memmingen die Wege kurz", heißt es in dem Brief.