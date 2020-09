„Heros Memmingen 42/71“ so lautet der offizielle Funkrufname des

Bergeräumbaggers der Fachgruppe Räumen beim Technischen Hilfswerk in

Memmingen. Das im Dezember 2019 in dienstgestellte Fahrzeug kam dieses Jahr

bereits einige male zum Einsatz: zum Beispiel beim Großbrand eines Sägewerks in Zell (Bad Grönenbach), beim Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Wolfertschwenden sowie zuletzt, als eine Maschinenhalle in Arlesried bei Erkheim in Vollbrand geraten war.

Vielseitig einsetzbar



Aber nicht nur bei Bränden kommt das Gerät zum Einsatz: Anfang des Jahres wütete

Sturmtief „Sabine“ im Süden Deutschlands. Allein im Stadtgebiet Memmingen kam

es laut dem Städtischen Amt für Brand- und Katastrophenschutz zu über 80

Einsätzen, bei solch einem hohen Einsatzaufkommen gilt es, die Städtischen

Feuerwehren – Hand in Hand, zu unterstützen.

Übung macht den Meister



Damit auch bei dem breiten Einsatzspektrum und der Größe des Einsatzgebietes,

alles nach Plan verläuft, wird entsprechend und regelmäßig geübt. Bei

Abbruchübungen und Gruppenübungen im Januar sowie im September konnte die

Fachgruppe einiges erlernen sowie die richtigen Handgriffe im Umgang mit dem

Bagger vertiefen.

Das Technische Hilfswerk



Am 22. August diesen Jahres, wurde die „Bundesanstalt Technisches Hilfswerk“ 70 Jahre alt. Im

Jahr 1950 erhielt Otto Lummitzsch den Auftrag mit dem sofortigen Aufbau eines

zivilen Ordnungsdienstes zu beginnen. Das war die Geburtsstunde des Technischen

Hilfswerks.

Das THW im Allgäu



Der Ortsverband Memmingen zählt 113 Mitglieder. Diese werden in 8

verschiedene Einsatzeinheiten geordnet.

Neben dem Memminger THW gibt es im Allgäu sechs weitere Standorte: Füssen, Kaufbeuren, Kempten, Lindau, Lindenbergund Sonthofen.