Der Freistaat Bayern beendet am 30. September die Corona-Testangebote für Reiserückkehrer an den bayerischen Autobahnen und Bahnhöfen. Das gelte auch für die Testmöglichkeiten am Fernbushaltepunkt in München, weist Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml hin. Der Betrieb der Teststationen an den drei bayerischen Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen werde zunächst bis zum 15. Oktober fortgesetzt.

670.000 Testungen durchgeführt



Durch das Testangebot für Reiserückkehrer hätten rund 7.700 Menschen von ihrer Corona-Infektion erfahren, so Huml (bei rund 670.000 Testungen). Jetzt sei der Reise- und Urlaubsverkehr, der traditionell zu den Sommerferien seinen Höhepunkt habe, vorbei. Der Anteil der Reiserückkehrer bei den Corona-Neuinfektionen in Bayern sei in den letzten zwei Wochen kontinuierlich zurückgegangen. "Um nun Test- und Laborressourcen passend umschichten zu können, bleibt es daher beim planmäßigen Ende des Testangebotes für Reiserückkehrer zum 30.09.2020", so Huml.

(Stand 29.09.2020)* Testungen Positive Testungen Flughafen München (wird fortgesetzt) 145.311 1.404 Flughafen Nürnberg (wird fortgesetzt) 24.128 135 Flughafen Memmingen (wird fortgesetzt) 35.212 872 Flughäfen gesamt 204.651 2.411 A 3 128.878 2.084 A 93 107.867 560 A 8 166.044 1.916 Autobahnen gesamt 402.789 4.560 HBF München 31.685 410 HBF Nürnberg 24.104 286 Hauptbahnhöfe gesamt 55.789 696 ZOB München (seit 29.08.) 5.324 32 Testungen Reiserückkehrer gesamt 668.553 7.699

