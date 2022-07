Die Regierung von Schwaben hat den Termin für die nächsten Oberbürgermeisterwahl in der Stadt Memmingen festgelegt. Demnach sind am 5. März 2023 alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, über die Besetzung des Amtes abzustimmen.

Seit 2017 OB Manfred Schilder



Die letzte Wahl des Oberbürgermeisters in der Stadt Memmingen fand am 19. März 2017 statt. Vorausgegangen war der plötzliche Tod des nur kurz amtierenden Oberbürgermeisters Markus Kennerknecht. Dieser war am 28. Dezember 2016 beim Joggen einem Herzversagen erlegen.

Seit 2017 stellt die CSU wieder den Oberbürgermeister der Stadt. Manfred Schilder konnte sich bei der Wahl im März 2017 ganz knapp gegen seinen Konkurrenten Frieder Zeller (SPD) durchsetzen. Zuvor stellte die SPD über Jahrzehnte den Oberbürgermeister.

Das waren die OB's der Stadt Memmingen nach 1945

1945 bis 1948: Georg Fey (CSU)

1948 bis 1952: Lorenz Riedmiller (SPD)

1952 bis 1966: Heinrich Berndl (parteilos - Kandidat der CSU)

1966 bis 1968: Rudolf Machnig (SPD)

1968 bis 1980: Johannes Bauer (SPD)

1980 bis 2016: Ivo Holzinger (SPD)

2016: Markus Kennerknecht (SPD)

Seit 2017:  Manfred Schilder (CSU)