Wie aus einem Bericht der Allgäuer Zeitung hervorgeht, strebt der Freistaat Bayern flächendeckende Verkehrsverbünde an. Damit soll man für Bus und Bahn nur noch ein Ticket pro Reise lösen müssen. Eine Studie soll zeigen, ob es künftig ein Ticket für Bahn und Bus geben wird.

Das Finanzsenat des Stadtrats in Memmingen hat beschlossen, einen finanziellen Beitrag dazu zu leisten. Mit 40.000 bis 45.000 Euro, verteilt auf drei Jahre, will Memmingen die Erstellung der Studie unterstützen. Sie soll untersuchen, wie man das Projekt in der Region umsetzten könnte.

Die Stadt muss nun darüber nachdenken, ob sie künftig zum Verkehrsverbund Mittelschwaben (VVM) dazugehören wird. „Denn ohne Verbund wird man abgehängt“, sagt Oberbürgermeister Manfred Schilder gegenüber der Zeitung. Er betont auch, dass die Studie das neue Stadtbuskonzept nicht beeinflussen werde. Dieses verbessert den ÖPNV in und um Memmingen und soll Mitte 2020 umgesetzt werden.