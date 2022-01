Am 26. Januar werden wieder Rosen verteilt. Denn die Fernsehsendung "Der Bachelor" geht in die zwölfte Runde. Dieses Jahr werden 22 Frauen um das Herz ihres Traummannes kämpfen. Dieses Mal ist laut RTL auch eine Allgäuerin dabei: Die 23-jährige Lara Honner aus Memmingen kann sich in der neuen Staffel in Mexiko auf heiße Dates, aber auch auf Zickenkrieg gefasst machen.

Das ist Lara Honner aus Memmingen

Sie ist 23 Jahre alt, studiert Tourismusmanagement und sucht beim Bachelor ihre große Liebe. Die Memmingerin Lara Honner will es dieses Jahr schaffen, das Herz von Bachelor Dominik Stuckamann zu erobern. Dabei möchte die 23-Jährige, die schon seit drei Jahren Single ist, vor allem mit ihrer Spontanität und ihrer Abenteuerlust punkten. Sie hat auch Unterstützung bei ihrem Versuch den begehrten Junggesellen zu überzeugen: Zwei Hunde, vier Schildkröten und eine Ratte könnten der Studentin dabei behilflich sein. Vorausgesetzt Dominik hat eine Vorliebe für Haustiere. Auf jeden Fall hat das ungleiche Quintett einen festen Platz im Leben von Lara.

Allerdings war der Alltag der 23-Jährigen nicht immer nur von Lebensfreude geprägt. Als Lara ein Kind war, hatte sie nämlich ein Loch in ihrem Herzen. Sie musste deshalb operiert werden und lag lange Zeit im Krankenhaus. Dennoch oder vielleicht genau deshalb will die Studentin aus Memmingen ihr Leben voll auskosten und jeden Augenblick genießen. Das hat sie auch beim Bachelor in Mexiko vor: "Ich freue mich auf das mexikanische Abenteuer und das Erlebnis mit netten Mädels, Tequila, Sonne und natürlich nicht zu vergessen auch darauf, Zeit mit Dominik verbringen zu dürfen", schreibt sie in einem Instagram-Post.

Was man zum Bachelor 2022 wissen muss

Der Mann der Träume heißt in diesem Jahr Dominik Stuckmann. Er ist RP online zufolge 29 Jahre alt, gibt als Zuhause Frankfurt am Main und Gran Canaria an und arbeitet als Unternehmer und IT-Specialist. 22 Frauen werden sich in dieser Staffel in Mexiko um Dominik bemühen. Ob Lara Honner eine Chance hat die letzte Rose zu ergattern, wird sich ab Mittwoch, den 26. Januar 2021, um 20:15 Uhr auf RTL und bei RTL+ zeigen.