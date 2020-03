Eigentlich sollte der Nockherberg in diesem Jahr am Mittwoch, 11. März, stattfinden. Doch wegen der schnellen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus wird die traditionelle Starkbierprobe am Nockerberg wohl nicht wie geplant stattfinden können. Das berichtet der Bayerische Rundfunk (BR). Besonders ärgerlich ist das für den Allgäuer Kabarettisten Maxi Schafroth, der sich bereits auf seinen großen Fastenpredigt-Auftritt gefreut hatte.

Es sei noch keine offizielle Absage, allerdings sehe es derzeit danach aus, dass das Derblecken nicht am Mittwoch stattfinden kann, so Andreas Steinfatt, Paulaner-Chef München, in einer Pressekonferenz am Freitag. Hintergrund sei neben der Ausbreitung des Virus auch, dass die Politiker wohl die Anweisung von ihrer Behörde bekommen hätten, die Veranstaltung nicht zu besuchen. Von den über 500 geladenen Gästen hätten bisher nur zehn abgesagt, so Steinfatt weiter. Derzeit spreche die Lage gegen eine Aufführung, Gespräche würde aber auf Hochtouren laufen.