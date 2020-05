"Das Konzept geht gut auf“, resümierte Birgit Haldenmayr, Leiterin des Straßenverkehrsamts der Stadt Memmingen, bei einem Besuch von Oberbürgermeister Manfred Schilder in der Zulassungsstelle. "Wir hatten in den ersten Tagen, wie erwartet, einen großen Andrang, aber alles klappt reibungslos“, erklärt die Amtsleiterin. Seit Anfang der Woche sind in der Zulassungsstelle wieder alle Arten von Zulassungsvorgängen, auch Motorrad-, Cabrio- und Wohnmobilzulassungen, möglich. Oberbürgermeister Schilder dankte den Mitarbeiterinnen der Zulassungsstelle für ihren engagierten Einsatz in Zeiten der Corona-Pandemie.

Der erweiterte Betrieb erfordert eine Reihe von Vorkehrungen, um das Infektionsrisiko zu senken. Beispielsweise gibt Sicherheitspersonal Wartenummern für den jeweiligen Arbeitstag aus und koordiniert die Einhaltung der geltenden Abstandsregeln zwischen den Wartenden. Neben dem Wartezimmer in der Zulassungsstelle wurde auch die benachbarte ehemalige Fahrzeughalle der Amendinger Feuerwehr mit Stühlen bestückt, damit auch während der Wartezeit die aktuell geltenden Abstände eingehalten werden können.

