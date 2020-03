Die Stadt Memmingen möchte das Ikea-Areal am Autobahnkreuz kaufen. Doch wie Uwe Weißfloch vom Stadtplanungsamt in der letzten Stadtratssitzung erklärte, gibt es noch drei weitere Interessenten für das Gebiet. Sie wären bereit, mehr Geld für das Grundstück zu bezahlen, als es die Stadt könnte, berichtet die Allgäuer Zeitung (AZ) in ihrer Mittwochsausgabe.

In der Sitzung am Montag haben die Stadträte laut AZ mehrere Beschlüsse gefasst, um die Ausgangsposition der Stadt gegenüber der Konkurrenz zu verbessern. Dazu zählen eine Änderung des Flächennutzungsplans, die Aufstellung eines Bebauungsplans sowie eine Veränderungssperre und eine Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht der Stadt. Die Beschlüsse sollen den Kauf für die anderen Mitbewerber uninteressant machen, heißt es in der Zeitung weiter.

Laut Amtsleiter Weißfloch strebt die Stadt dort den Bau eines neuen Klinikums an. Es gebe zwar noch keinen Stadtratsbeschluss über einen Neubau, allerdings gehe die Tendenz unter den Räten in diese Richtung, fügte Oberbürgermeister Manfred Schilder (CSU) hinzu. Eine Untersuchung habe inzwischen gezeigt, dass das Ikea-Arel am besten für den Bau eines neuen Krankenhauses geeignet sei, so Weißfloch.