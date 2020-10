Die Stadt Memmingen hat den Corona-Warnwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen unterschritten. Wie die Stadt auf ihrer Homepage mitteilt, liegt die 7-Tage-Inzidenz derzeit bei 47,6 (Stand 15.10.2020). Demnach sind in Memmingen in den letzten sieben Tagen 21 Personen positiv getestet worden. Zur Einordnung: Die Stadt Memmingen hat etwa 44.000 Einwohner.

Am vergangenen Samstag hatte die Stadt Memmingen den Corona-Schwellenwert von 50 Neuinfektionen überschritten, zwischenzeitlich stieg die 7-Tage Inzidenz auf 59 an. Als Reaktion darauf erließ die Stadt eine Allgemeinverfügung. Diese gilt trotz der aktuell sinkenden Werte vorerst bis kommenden Montag, 19. Oktober.

