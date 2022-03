Im Zuge des Kriegs in der Ukraine und der großen Zahl geflüchteter Personen aus diesem Gebiet, sucht die Stadt Memmingen größere Mietobjekte, die für die Unterbringung von mehr als 20 Personen geeignet sind. Mietpartner dafür ist die Stadt Memmingen.

Angebote per Mail oder Telefon an die Stadt

Gesucht werden Häuser, in denen nur kleinere Renovierungsarbeiten durchgeführt werden müssen. Angebote zu Wohnraum können per Mail an Auslaenderamt@memmingen.de oder telefonisch unter der Nummer 08331 850-329 oder -763 durchgegeben werden.