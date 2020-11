Zum 1. Advent ist der offizielle Auftritt der Stadt Memmingen auf der Social-Media-Plattform Instagram gestartet. Die Pressestelle der Stadt Memmingen wird unter „stadtmemmingen“ über Aktuelles aus der Stadtverwaltung informieren. Sei es über Bewerbungsmöglichkeiten für den neuen Integrationsbeirat, Fahrplanverbesserungen im ÖPNV oder über viele andere städtische Themen. Aktuelle Informationen zu Memmingen werden auf Instagram kurz und knackig abrufbar sein.

Offizieller Account der Stadt Memmingen.

Foto: Stadt Memmingen

hochgeladen von Eileen Schwaninger

Gepflegt wird der Instagram-Account von den Mitarbeiterinnen der städtischen Pressestelle. Für jedes Thema sind sie dabei in enger Abstimmung mit den Ämtern und Einrichtungen der Stadt, über deren Themen auf Instagram informiert werden soll. Zum Auftakt gibt es einen kleinen Adventskalender in Form von Fotos des Memminger Stadtwappens, das in vielen spannenden Ansichten und Varianten im öffentlichen Raum zu entdecken ist, im Alltag aber oft nicht bewusst wahrgenommen wird.

Wer dem offiziellen Account der Stadt Memmingen auf Instagram folgen will, kann in der Suchfunktion den Stadtnamen eingeben. Profilbild ist das Stadtwappen.