Ab 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen (sog. "7-Tage-Inzi­denz") gilt eine Region als Corona-Hotspot. Die Stadt Memmingen hat diesen Wert jetzt überschritten und liegt laut aktueller Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 54,4.

Seit Dienstag bereits Allgemeinverfügung mit Einschränkungen

Nach aktuell geltenden bundesweiten Corona-Regeln gilt damit Memmingen als "Hotspot" der Stufe 2. Bereits Anfang der vergangenen Woche war in Memmingen der Wert von 35 überschritten, die Stadt Memmingen war damit ein "Hotspot der Stufe 1". Seit Dienstag gilt deshalb in Memmingen bereits eine Allgemeinverfügung, die die Teilnehmerzahl von Feierlichkeiten in angemieteten oder öffentlichen Räumen auf 50 beschränkt und eine Maskenpflicht in weiterführenden und berufsbildenden Schulen sowie für das Personal in Kindertageseinrichtungen vorsieht.

OB Schilder: "auf die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen achten"

Nach Einschätzung der Stadt Memmingen handelt es sich um Infektionen im familiären Bereich. "Wir warten die Entwicklung über das Wochenende ab. Ein genauer Blick hinter die Zahlen ist wichtig, und wir werden immer auf die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen achten, sollten Einschränkungen notwendig werden", so Oberbürgermeister Manfred Schilder. "Wir bewerten die Lage täglich neu und halten das Infektionsgeschehen genau im Blick."

Im Landkreis Unterallgäu gilt eine neue Allgemeinverfügung seit diesem Samstag.

