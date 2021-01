Aufgrund der Pandemie-Beschränkungen können einige der sonst üblichen Christbaumsammlungen dieses Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Um Abhilfe zu schaffen wird die Grüngutsammelstelle der Stadt Memmingen in Steinheim am Samstag, 16.01.2021 von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. Auch Anlieferungen am Wertstoff- und Problemmüllzentrum sind zu den Öffnungszeiten möglich.