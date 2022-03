Die Stadt Memmingen hebt das Alkoholverbot in der Fußgängerzone und auf den zuvor festgelegten Plätzen in der Innenstadt auf. Die Allgemeinverfügung tritt am Dienstag in Kraft. Mit der Verordnung vom 18. März wurde das Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen aus der 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gestrichen.