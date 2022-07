Jede Stadt und Kommune hat Straßennamen, die an eine problematische Geschichte erinnern. Wie soll eine Kommune damit umgehen? Soll eine Straße neu benannt werden oder besser eine Kommentierung aus heutiger Sicht angebracht werden? Die Stadt Memmingen hat nun ein Gremium zusammengestellt, um genau diese Fragen zu klären. In einer Pressemitteilung informierte sie am Freitag über die Zusammenstellung des Gremiums.

Die Mitglieder der Kommission

Die Kommission soll mit folgenden Vertretenden besetzt werden:

Von Seiten der Wissenschaft sollen die Historiker Dr. Andreas Heusler, Dr. Konrad Sziedat und die Historikerin Dr. Martina Steber berufen werden. Die Stadtpolitik wird vertreten durch Oberbürgermeister Manfred Schilder, Bürgermeister Margareta Böckh und Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger.

Die Stadtratsfraktionen werden vertreten durch:

CSU/FDP, Sabine Rogg, Vertretung: Horst Holas

SPD, Rolf Spitz, Vertretung: Matthias Reßler

FW, Gottfried Voigt, Vertretung: Jürgen Kolb

CRB, Helmuth Barth, Vertretung: Uwe Rohrbeck

Bündnis90/Grüne/Linke, Monika Schunk, Vertretung: Rupert Reisinger

ÖDP, Michael Rampp, Vertretung: Nina Hartge

Die Verwaltung ist mit Kulturamtsleiter Dr. Hans-Wolfgang Bayer und Christoph Engelhard, Leiter des Stadtarchivs in der Kommission vertreten.

Der Stadtrat entschied mit zwei Gegenstimmen mehrheitlich für die Besetzung des Gremiums.

Das weitere Vorgehen

Kulturamtsleiter Dr. Bayer skizzierte der Pressemitteilung zufolge im Plenum das weitere Vorgehen: