Seit Montag gelten bundesweit neue Corona-Regeln. Die Stadt Memmingen hat jetzt reagiert und eine neue Allgemeinverfügung (Link auf pdf) erlassen - die mittlerweile sechste. Diese neue Allgemeinverfügung ist laut Stadt Memmingen eine "Anpassung an die aktuelle Rechtslage". Die bisherigen Regelungen werden demnach an die 8. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung angepasst. Inhaltlich bleibt es bei den Regelungen der fünften Allgemeinverfügung vom 27. Oktober.

Das sind die wichtigsten Anpassungen:

Gemäß der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gilt auf stark frequentierten Plätzen Maskenpflicht und Alkoholverbot. Als stark frequentierte öffentliche Plätze in der Stadt Memmingen gelten:

Marktplatz

Kramerstraße

Weinmarkt

Theaterplatz

Schrannenplatz.

Die Pflicht erstreckt sich auf den gesamten öffentlich zugänglichen Raum, ein- schließlich der Gehwege bis zu den Hauswänden.

Maskenpflicht gilt für das Personal in Kindertageseinrichtungen sowie für das Personal und für betreute Kinder in Horten und Mittagsbetreuungen in den jeweiligen Betreuungsräumlichkeiten. Nach Genehmigung des aufsichtführenden Personals kann aus zwingenden pädagogisch-didaktischen oder organisatorischen Gründen (z. B. Mittagessen) von dieser Pflicht abgesehen werden.

