Viele Menschen auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine kommen in diesen Tagen in Bayern an. Auch in Memmingen sind bereits einzelne Geflüchtete an private Quartiere vermittelt worden. 33 Personen aus der Ukraine sind aktuell beim Ausländeramt gemeldet. Von der Regierung von Schwaben sind der Stadt noch keine Menschen auf der Flucht zugewiesen worden. Die Stadt bittet alle Geflüchteten, die privat bei Familienmitgliedern, Freunden oder Bekannten untergekommen sind, sich beim Ausländeramt zu melden. "Für uns wäre es wichtig, Bescheid zu wissen, wie viele Geflüchtete bei uns sind. Nur wenn sie bei uns gemeldet sind, können wir bei Bedarf weitere Hilfe anbieten. Des Weiteren ist die melderechtliche Erfassung eine Voraussetzung für die Klärung und Dokumentation des aufenthaltsrechtlichen Status", betont Walter Neß, Leiter des Ausländeramts der Stadt Memmingen.

Ukrainerinnen und Ukrainer können 90 Tage in Deutschland ohne Anmeldung oder Registrierung bleiben und ihren Aufenthaltsort frei wählen, sofern sie im Besitz eines biometrischen ukrainischen Reisepasses sind. Sollten Geflüchtete jedoch auf Hilfe angewiesen sein, wäre es wichtig für die Stadtverwaltung, Bescheid zu wissen, wer aktuell in Memmingen Zuflucht gefunden hat. Eine Anmeldung beim Ausländeramt ist möglich während der Öffnungszeiten Mo, Mi, Fr 8-12 Uhr, Dienstag 8– 12 Uhr sowie 13:30-16 Uhr und Donnerstag von 8–12 Uhr sowie 13:30-17 Uhr. Das Ausländeramt ist telefonisch erreichbar unter 08331/850-764, 08331/850-336 sowie per E-Mail unter auslaenderamt@memmingen.de.