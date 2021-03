Antigen-Schnelltests werden in Memmingen ab Freitag, 12. März, angeboten. Wer getestet werden möchte, meldet sich per Email unter testzentrum@memmingen.de oder unter der Telefonnummer 08331/ 850-975 an. Die Mail muss folgende Informationen enthalten: Name, Telefonnummer, Anschrift und die Info, ob man einen Schnelltest oder einen PCR-Test wünscht. In der Regel ist eine Testung am Folgetag möglich. Die Antigen-Schnelltests werden im Testzentrum in der Stadionhalle abgenommen. Die Testung ist kostenlos. Der oder die Getestete wartet ca. 20 Minuten auf das Ergebnis. Ist es negativ, erhält er/sie eine entsprechende Bescheinigung. Ist es positiv, fährt man gleich erneut durch die Teststrecke und wird mit einem PCR-Test getestet.

Das Testzentrum bietet Schnelltests montags von 13-15 Uhr, dienstags-freitags von 10-12 Uhr an. Zukünftig sollen teilweise auch Apotheken und Arztpraxen die kostenlosen Schnelltests anbieten können.