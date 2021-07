Spielgeräte für Kinder unter 6 Jahren ab sofort bespielbar – Bereich für ältere Kinder und Jugendliche noch in Arbeit



Pünktlich zum Anfang der Sommerferien ist ein Teil des Spielplatzes Haienbach, südlich des Wohngebiets Im Kalker Feld im Osten Memmingens, ab sofort bespielbar. Etliche Spielangebote für die Kinder unter 6 Jahren stehen für den Spielspaß bereit. So können die Kleinen sich im Sandspielbereich und der Nestschaukel ebenso vergnügen wie in der Fischerhütte und dem Fischerboot. Abkühlung und Wasserspaß bietet an heißen Tagen der künstliche Bachlauf mit seinen verschiedenen Spielgeräten.

Der Bereich für die Kinder ab 6 Jahren und die Jugendlichen und Erwachsenen ist derzeit noch in Arbeit. Hier entstehen unter anderem neben einer künstlich geformten Felslandschaft mit Kletter- und Balancierelementen, einer großen Schaukel und einem Rollstuhlkarussell, eine Bocciabahn und eine Tischtennisplatte.