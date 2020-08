+++ Update vom 31. Juli +++

Die Bauarbeiten werden laut der Stadt Memmingen bis auf weiteres verlängert. Eine Durchfahrt in der Lindauer Straße ist weiterhin nicht möglich. Es ist zu Beginn der Arbeiten zu statischen Problemen am Nachbargebäude gekommen, diese müssen erst entsprechend gesichert werden

Bezugsmeldung

Weil ein Gebäude in Memmingen komplett abgerissen wird, wird die Lindauer Straße in der Zeit vom 6. bis 31. Juli gesperrt. Betroffen ist der Bereich ab der Einmündung Hofgasse bzw. ab dem Anwesen Haus Nr. 1 bis zum Anwesen haus Nr. 7. Eine Durchfahrt ist nach Angaben der Stadt Memmingen nicht möglich, eine Umleitung wird eingerichtet.

Im betroffenen Zeitraum werden zur Sicherung der Rettungswege in der Lindauer Straße zusätzlich beidseitig Halteverbotszonen eingerichtet, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter. Das Erreichen aller betroffenen Anwesen für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge sowie für die Anwohner sei so jederzeit gewährleistet. Außerdem gilt laut der Stadt Memmingen weiterhin das Einfahrtsverbot für Fahrzeuge aller Art am Schweizerberg (ab Höhe Einmündung Hofgasse) aus Westen kommend.

Umleitungen für die Sperrung der Lindauer Straße

Umleitung für den Fahrzeugverkehr

Kaisergraben – Zellerbachstraße – Luitpoldstraße – Bahnhofstraße – Lindentorstraße – Schrannenplatz – Baumstraße – Weberstraße – Lindauer Straße

Umleitung für den Fußgänger- bzw. Radverkehr

Lindauer Straße – Roßmarkt – Obere Bachgasse – Rotergasse – Lindauer Straße und umgekehrt