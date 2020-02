+++Update vom 20.02.2020 um 10:05 Uhr+++

Die Stadt Memmingen hat am Donnerstagmorgen die Sperrung wieder aufgehoben. Die Bäume, die wegen der Sturmschäden zu fallen drohten, konnten am Mittwoch gefällt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.



Hintergrund:

Teile des Tiroler Rings in Memmingen sind ab sofort bis voraussichtlich 24. Februar gesperrt. Grund dafür ist die Gefahr umstürzender Bäume nach dem Sturmtief "Sabine". Das teilt die Stadt Memmingen mit.

Gesperrt ist der Tiroler Ring zwischen der Einmündungen Benninger Straße und Riedbachstraße. Umleitungen sind ausgeschildert. Wegen der Umleitungen kann es zu Verspätungen im Linienbusverkehr kommen. Da sich keine Haltestellen in dem abgesperrten Bereich befinden, kann der Bus alle regulären Haltestellen wie gewohnt anfahren, heißt es weiter in der Mitteilung.