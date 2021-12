Für einen sichereren Heiligen Abend in der Familie bietet die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Memmingen/Unterallgäu eine Sonderöffnungszeit in ihrem Testzentrum an.

Stark nachgefragt werden aktuell die Schnelltest auf das Corona-Virus. Mehrtägige Wartezeiten auf einen Termin sind keine Seltenheit. Die DLRG Memmingen/Unterallgäu hat sich deshalb entschlossen, am 23.12.2021 von 17:00 bis 19:00 Uhr ihr Testzentrum außertourlich zu öffnen. So soll möglichst vielen Interessierten eine Testmöglichkeit angeboten werden.

Termine für einen kostenlosen Schnelltest (Bürgertest) gibt es unter https://memmingen.dlrg.de.