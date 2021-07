Am kommenden Samstag (17. Juli 2021) findet in Memmingen eine Sonderimpfaktion mit dem Vakzin von Johnson&Johnson statt. Ab 8:30 Uhr wird der Impfbus auf dem Hallhof vor der Kreuzherrenkirche stehen.

„Wir bieten Ihnen damit eine unkomplizierte Möglichkeit, dass Sie Samstagvormittag in der Innenstadt neben Ihren Einkäufen auch einen Impfschutz besorgen können. Nutzen Sie diese Chance!“, so Oberbürgermeister Manfred Schilder in einer Mitteilung der Stadt. Beim Impfstoff von Johnson&Johnson reicht eine einmalige Impfung um den vollen Schutz aufzubauen.

Kein Termin nötig



Impfwillige über 18 Jahren benötigen für die Sonderaktion keinen festen Termin. Bei größerem Andrang kann es aber zu längeren Wartezeiten kommen, so die Stadt. Für eine Impfung ist ein Personalausweise und gegebenenfalls der Impfpass und ein Medikamentenplan nötig. Laut Mitteilung sei eine vorherige Registierung unter www.impfzentren.bayern nicht notwendig, beschleunige aber den Ablauf enorm.

Impfbus macht Station in Bad Wörishofen und Mindelheim - Impfstoff wählbar