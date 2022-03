Zum Frühlingsbeginn am Wochenende stellt der Allgäuer Airport in Memmingen seine neuen Reiseziele für den Sommer in einer Pressemitteilung vor. Ab Sonntag, dem 27. März können Reiselustige und Sonnenanbeter dann zu 54 verschiedenen Flugzielen in Europa reisen. Wer es eilig hat und nicht ewig am Check-in in der Schlange stehen will, um sein Gepäck aufzugeben, kann sich zudem über einen neuen Service des Flughafens freuen.

Vier neue Ziele

Unter den 54 Flugzielen sind auch vier neue Strecken. Ryanair hat die Ziele Pisa und Pescara in Italien und das spanische Santiago de Compostela in ihr Streckennetz aufgenommen. Wie üblich werden auch weiterhin vom Allgäu Airport Flüge zu bekannte Ferienorte rund ums Mittelmeer starten. Darunter das griechische Thessaloniki und die Inseln Rhodos und Kreta. Sowohl die Fluglinie Ryanair, als auch Corendon steuert Kreta an. Corendon hat in diesem Sommer auch das türkische Antalya und Hurghada in Ägypten im Angebot. Ebenfalls doppelt vertreten ist die Insel Sizilien, die Ryanair und Wizz Air ansteuern. Wizz Air deckt traditionell auch in diesem Sommer Ost-Europa ab. Kukes im Norden Albaniens ist ein neues Flugziel im Streckennetz der Airline.

Über 50 Reiseziele stehen ab Memmingen bereit.

Foto: Flughafen Memmingen

hochgeladen von Corinna Sedlmeier

Eurowings als neuer Airline-Partner

Im Kreis der Airline-Partner, die auf den Flughafen Memmingen setzen, ist in diesem Sommer erstmals Eurowings vertreten. Die Airline verbindet ab Mai Memmingen dreimal pro Woche mit Mallorca. Damit starten vom Allgäu Airport insgesamt 13 Flüge pro Woche zur Balearen-Insel. Der Reiseveranstalter Rhomberg bietet ab dem 29. Mai seinen Kunden einen wöchentlichen Flug nach Calvi auf Korsika an. Wieder in Memmingen am Start ist auch Globalis, Spezialist für geführte Erlebnisreisen, der in Zusammenarbeit mit der Fluggesellschaft Blue Islands drei Reisen auf die Kanalinseln Jersey und Guernsey veranstaltet.

Nach Pandemie gibt es ein "starkes Bedürfnis" nach Erholung

"Nach zwei Pandemie-Jahren ist, trotz aller aktueller Krisen, ein starkes Bedürfnis nach Urlaub und Entspannung zu spüren", so der Geschäftsführer vom Allgäu Airport, Ralf Schmid, in einer Pressemitteilung. Die Fluglinien haben daher ihr Angebot erweitert. So stockt Ryanair in diesem Sommer die Zahl der Flüge nach Zadar, Brindisi und ins spanische Girona bei Barcelona deutlich auf.

"Self Bag Drop" als Zeitersparnis

Damit der Reiseantritt etwas entspannter abläuft, haben die Airport-Verantwortlichen einen neuen Service für Wizz Air- und Ryanair-Passagiere eingeführt. Im Terminal gibt es jetzt die Möglichkeit des "Self Bag Drop". Hier kann man das Gepäck einfach abgeben und muss nicht am Check-in Schalter anstehen. Auch wenn man damit Zeit spart, so erinnert Schmid daran, dass die Check-in-Schalter zwei Stunden vor dem Abflug öffnen. Also sollten Passagiere gerade in der Feriensaison nicht zu knapp planen.