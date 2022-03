Seit kurzer Zeit sind zwei Storchennester in der Memminger Innenstadt wieder bewohnt. Auf einem Haus in der Fuggerstraße und am Marktplatz sind die beiden Nester hoch über der Fußgängerzone wieder besetzt. Aktuell befindet sich in jedem Nest nur ein Tier. Nach Informationen des LBV (Landesbund für Vogelschutz in Bayern), soll es sich um zwei Brutpaare handeln, die aber anhand ihres Ringes am Fuß noch nicht identifiziert werden konnten.

Seit kurzer Zeit sind zwei Storchennester in der Memminger Innenstadt wieder bewohnt.

Foto: Benjamin Liss

hochgeladen von Benjamin Liss

Spanien oder Südfrankreich

Meist verbringen die Tiere, die bereits jetzt wieder ins Allgäu zurückkehren, den Winter in Spanien oder Südfrankreich. Neben Fisch aus den umliegenden Gewässern fressen die Störche auch Mäuse, Käfer, Insekten, Raupen und Käfer. Ob die Tiere in ihren Nestern überhalb von Memmingen bleiben oder weiterziehen, wird sich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen.

Sechs auf einen Streich - Storchenpaare bei Isny auf Nahrungssuche