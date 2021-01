Ein 52-jähriger Vater ist im Landgericht Memmingen angeklagt, mit seiner Tochter und seinem Sohn jahrelang Sex gehabt zu haben. Die Vorfälle fanden immer dann statt, wenn die Ehefrau des Angeschuldigten nicht in der Wohnung war.

Sex mit der leiblichen Tochter

Angefangen hat es mit der eigenen Tochter etwa im Jahr 2013, als diese vermutlich 14 Jahre alt war. Zu Beginn waren es nur zärtliche Berührungen, doch dann im Laufe der Zeit entwickelte sich immer mehr daraus.

"Sie hat sich zu mir auf den Schoß gesetzt, als ich gerade am Computer war. Ich hab sie mit der linken Hand sanft gestreichelt. Mit der rechten Hand habe ich am Computer gespielt. Ich habe dann gemerkt, dass sie ihren Bauch einzieht, dann bin ich mit meiner Hand weiter in ihre Hose und habe an ihrer Klitoris gespielt", erzählt der Angeklagte. Diese und noch weitere Vorfälle schilderte er am zweiten Prozesstag vor Gericht. Zwischen der Tochter und dem Vater soll es in mindestens 200 Fällen zu sexuellen Handlungen gekommen sein.

Sexuelle Handlung zwischen Vater, Tochter und Sohn



Mit dem Sohn des Angeklagten kam es ebenfalls immer wieder zu sexuellen Handlungen. Zuletzt im Jahr 2019. Vater und Sohn haben beide eine Zigarette geraucht. Als der Vater mit seiner Zigarette fertig war, ging er zu seinem Sohn. Er packte ihm in den Schritt und nahm sein Glied heraus. Dabei spielte er mit der anderen Hand an seinem eigenen Glied herum, bis er kam. Ein oder zweimal kam es auch zu einer gemeinsamen sexuellen Handlung mit Vater, Tochter und Sohn.

"Der Angeklagte schien erleichtert darüber zu reden"



Nach der Einschätzung eines Polizisten, der gegen den Angeklagten ermittelt hat, ist sich der Angeklagte durchaus bewusst, was er getan hat. Auch im Prozess zeigt der Angeklagte sich reuig. Des öfteren wischt er sich während der Verhandlung die Tränen aus den Augen. Der Angeklagte sei gegenüber den Polizeibeamten bei der Befragung im Mai 2020 von Anfang an bereit gewesen, offen und ehrlich zu reden. "Es schien befreiend für ihn gewesen zu sei, darüber zu reden, und man habe gemerkt, dass ihn alles doch sehr mitnimmt", so einer der beiden Polizisten.

Am Freitag soll das Urteil verkündet werden



Die Mutter der beiden Kinder ist immer noch mit dem Vater verheiratet. Sie war im Gerichtssaal, verweigert aber die Aussage. Ob die Kinder noch aussagen werden, ist momentan unklar. Das Urteil soll am Freitag, 29. Januar fallen.