Einfach "Danke" sagen in dieser herausfordernden Zeit möchten die Serviceclubs Round Table 34 und Rotary Club Memmingen mit einer besonderen Aufmerksamkeit für Pflegekräfte und Ärzte am Klinikum Memmingen, die seit nunmehr 20 Monaten Corona-Pandemie "gigantisches leisten", wie die Sprecher der Clubs einstimmig betonten.

300 Weihnachtspäckchen haben die Mitglieder der Clubs in vielen Arbeitsstunden zusammengepackt und an die Mitarbeiter auf den Intensiv- und Coronastationen sowie der Notfallklinik des Klinikums Memmingen verteilen lassen. In den hübschen Päckchen: Selbstgemachter Glühwein von Rotary-Club-Mitgliedern, Lebkuchen der Memminger Patisserie Rau, zwei Cineplex-Kinogutscheine und eine hübsche Weihnachtskarte, designt von der Berkheimer Agentur dec3. Bei der Logistik half der Hof-Lagerverkauf BAWA bio.