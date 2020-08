Am Montag, 07. September, beginnt am Landgericht Memmingen der Prozess gegen Rene L. Wie das Landgericht mitteilt, wird dem 47 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen vorgeworfen, seine Stieftochter mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Momentan befindet sich der Angeklagte in Untersuchungshaft. Erst vor knapp einer Woche hatte die Strafkammer in einem ähnlichen Fall einen 62-jährigen zu sieben Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.

Mann (62) vergewaltigt Tochter seiner Lebensgefährtin: Urteil am Landgericht Memmingen

Im August 2018 sollen die sexuellen Übergriffe des Angeklagten auf die damals 10 Jahre alte Tochter seiner Ehefrau begonnen haben. Die Übergriffe fanden immer dann statt, wenn die Mutter der Tochter und Ehefrau des Angeklagten nicht in der gemeinsamen Wohnung in Memmingen war. Erst im Dezember 2019 wagte es die Tochter, ihrer Mutter von den Vorfällen zu berichten. Der Angeklagte hatte die Geschädigte zuvor gesagt, dass sie ihrer Mutter nichts von den Vorfällen erzählen dürfe.

Dem im Wesentlichen geständigen Angeklagten wird deswegen der schwere sexuelle Missbrauch von Kindern in 3 Fällen sowie der sexuelle Missbrauch von Kindern in 8 Fällen vorgeworfen. Für den schweren sexuellen Missbrauch von Kindern sieht das Gesetz (für jeden einzelnen Fall) eine Mindestfreiheitsstrafe von 2 Jahren vor, wobei die dann zu verhängende Gesamtfreiheitsstrafe nicht durch Addition der Einzelstrafen sondern durch Erhöhung der schwersten Strafe gebildet wird.