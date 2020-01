Dem fünf Monate alten Säugling, das vergangenes Wochenende von seinem Vater schwer misshandelt wurde, geht es besser. Ob es wieder vollkommen gesund wird, ist laut Allgäuer Zeitung noch unklar. Der 23-jährige Vater hatte seinem Kind massive Schädelverletzungen zugefügt, woraufhin es im Krankenhaus behandelt werden musste. Der 23-Jährige und die 16-jährige Mutter des Kindes wurden festgenommen. Die Jugendliche ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Der Vater sitzt in U-Haft - die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag und Misshandlung eines Schutzbefohlenen vor.

Versuchter Totschlag am eigenen Baby (5 Monate) in Memmingen: Vater in U-Haft

Wie die AZ berichtet, hat eine sozialpädogische Fachkraft seit der Geburt des Kindes im Sommer 2019 die minderjährige Mutter und die Großeltern regelmäßig im Haushalt in Memmingen unterstützt. „Es gab im Vorfeld keinerlei Hinweise auf eine mögliche Gefährdung des Kindes“, betont Sozialreferatsleiter Jörg Haldenmayr. Das Jugendamt betont auch, dass die Misshandlung in der Wohnung des Vaters in einer Gemeinde nahe Memmingen stattgefunden hat und nicht bei der Mutter. Die beiden seien zwar ein Paar, leben aber nicht zusammen.

Wie es nach dem Krankenhausaufenthalt mit dem Kind weitergeht und wo es untergebracht wird, hänge zunächst vom Heilungsprozess und dem Gesundheitszustand ab. Eine Entscheidung will das Jugendamt mit allen Beteiligten besprechen, wenn es soweit ist.