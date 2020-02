Sie ist der Höhepunkt der Schwäbischen Fasnachts-Saison: Die Prunksitzung "Schwaben weissblau, hurra und helau". Am vergangenen Donnerstag und Freitag hat der Bayerische Rundfunk in Zusammenarbeit mit dem Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverband die Prunksitzung in der Memminger Stadthalle aufgezeichnet. Mit dabei auch wieder einige Allgäuer, unter anderem der Kaufbeurer Kabarettist Wolfgang Krebs, "Schwaben weissblau"-Neuling Matthias Sorg von der FG Dietmannsried, das Ehepaar Kaiser von den Löwen 77 Legau e. V. und die Bärlauch Buaba aus Durach.

Durch das Programm führte wie gewohnt Sitzungspräsident Georg Ried. Zahlreiche Vertreter aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft waren im Publikum.

Das Bayerische Fernsehen zeigt die Prunksitzung am Freitag, 7. Februar, um 20.15 Uhr.