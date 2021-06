Die Stadt Memmingen stellt auf sogenannte Online-Knöllchen. Statt den bisher eingesetzten blauen Verwarn-Karten an der Windschutzscheibe und einem postalischen Schreiben setzt die Stadt künftig auf digitale "Knöllchen" via Internet.

Bezahlung auch online möglich



Parksünder finden nun einen QR-Code an ihrem Fahrzeug vor. Darüber können sie sich dann online über die zur Last gelegte Ordnungswidrigkeit informieren und diese auch gleich online bezahlen. Alternativ zur sofortigen Bezahlung ist auch eine Online-Anhörung möglich. Das neue Knöllchen ist künftig zudem in fünf Sprachen verfügbar.

Wer sein Knöllchen übrigen nicht online einsehen kann oder will, der bekommt auch weiterhin eine schriftliche Verwarnung per Post zugeschickt.